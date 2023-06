Inter, quanti rimpianti. Inzaghi non ha sfigurato al cospetto di Guardiola

"Poi il fallace centravanti ha sparacchiato da due passi, ancora di testa, sul ginocchio di Ederson. Il quale si è infine guadagnato con la parata definitiva su Gosens la gratitudine di Guardiola e di Mansour, che ha visto il City allo stadio per la seconda volta nella sua vita. Zhang senior non c’era, trattenuto pare in Cina da problemi non calcistici. Che la serie A abbia raggiunto tutte e tre le finali delle coppe europee – perdendole, però tra gli applausi – è frutto evidente del genio patrio e di un livello del campionato che sta salendo, nonostante i miliardi degli altri".