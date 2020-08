Inter, un centrocampista rinnova: accordo fino al 2023, manca solo l’annuncio

Rigoberto Rivas rinnova il suo contratto fino al 2023 con l’Inter. Secondo quanto riferisce il quotidiano honduregno Diez, il centrocampista classe 1998 ha firmato un nuovo contratto con il club nerazzurro per i prossimi tre anni.

Intanto per Rivas si aprono le porte della Reggina, dove resterà anche in Serie B nella prossima stagione (l’anno scorso 16 presenze e 2 gol): una conferma per accumulare maggiore minutaggio, in attesa di una chiamata futura del club nerazzurro e per conquistare un posto nell’Honduras in vista del Mondiale in Qatar nel 2022.