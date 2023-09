Rinnovo Dimarco, presto Marotta e Ausilio torneranno alla carica. Il giocatore ha già…

Un eurogol che ha regalato tre punti preziosi. Federico Dimarco ha trascinato l'Inter e Empoli con i nerazzurri che hanno fatto cinque su cinque in campionato. L'esterno ha già collezionato numeri importanti in questo inizio di stagione, nei cinque principali campionati in Europa nessun difensore ha “partecipato” a più gol.