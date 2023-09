Attacco Inter, ricorso al mercato solo in un caso. Tra gli svincolati c’è un nome…

La prima e provvisoria diagnosi sull’infortunio di Marko Arnautovic parla di distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sensazione è che lo stop ai box per l'attaccante austriaco sarà lungo. "Ogni ragionamento non può prescindere dagli esami a cui dovrà sottoporsi Arnautovic. Anche per questo motivo ieri Inzaghi ha escluso il ricorso al mercato degli svincolati".

"La questione si porrebbe solo nel caso in cui l’austriaco dovesse restare fuori per un periodo lungo. Il mercato non offre granché, a eccezione di Stefano Okaka, senza squadra dopo l’ultima stagione all’Istanbul Basaksehir in cui ha sommato 37 gare totali fra campionato, coppa turca, qualificazioni Champions e Conference segnando 7 gol".