Alessandro Matri, su DAZN, durante Only Players, ha parlato della questione Lautaro Martinez e della trattativa di rinnovo con l'Inter. L'ex attaccante ha detto la sua sulla vicenda che non si è ancora conclusa: «Io vedo una situazione simile a quella di Dybala alla Juve, non vedo chi possa dargli i 12 mln che chiede, se davvero quelli chiede. Giusto che sia il più pagato del campionato? Sì. Giusto, che se Thuram prende 7, lui debba percepire 10 mln? Sì, giusto. Ma nelle ultime dichiarazioni non l'ho visto propenso verso l'Inter. Mi è sembrato aprisse a tante cose e non a favore del club nerazzurro», ha sottolineato l'ex calciatore.

«Non vedo - ha anche aggiunto - dove possa in Europa essere il primo obiettivo se non Atletico Madrid o United. Il club nerazzurro può competere per la CL e lui credo abbia trovato la giusta dimensione, rischierebbe di mettersi in discussione in un'altra piazza. A volte lui non è continuo, ha avuto due mesi di buco anche in questa stagione. E l'Inter è la squadra ideale per coprire queste sue mancanze».