Rinnovo Lautaro, Inter tranquilla. “Così hanno reagito in sede alle parole dell’agente”

La trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez non è ancora conclusa: l'analisi di Tuttosport dopo le parole di Camano

Il 123° e ultimo gol di Lautaro con la maglia dell'Inter ha permesso ai nerazzurri di vincere la Supercoppa e al Toro di eguagliare Bobo Vieri nella classifica dei marcatori all time del club. Ora, però, l'argentino non vuole smettere di segnare, con l'obiettivo dichiarato di arrivare allo scudetto della seconda stella.

"Nel mentre, l’Inter continua a lavorare al suo rinnovo. Il club avrebbe voluto chiudere l’intesa col suo entourage fra la fine del 2023 e la Befana, ma si è andati più lunghi. Ora non c’è una deadline, è possibile che si superi chiaramente gennaio per chiudere il mercato. Le parti stanno lavorando perché non c'è ancora l'accordo su alcuni dettagli. La sensazione ovviamente rimane quella di un prolungamento ormai scontato, con la scadenza fissata al 2028 e l'ingaggio che salirà a 8 milioni, ma c'è bisogno di tempo", sottolinea Tuttosport che, dopo aver riportato le parole dell'agente, ha commentato così: