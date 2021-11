CorSera – Rinnovo, a Perisic la scelta: vuole più di 5 milioni. L’Inter…

Il contratto dell'esterno croato scade il 30 giugno 2022, ma al momento non ci sono segnali di intesa per il prolungamento

Ivan Perisic è l'uomo del momento in casa Inter: l'esterno croato sta avendo un rendimento strepitoso, e contro lo Shakhtar Donetsk ha toccato con ogni probabilità l'apice della sua esperienza in nerazzurro. Il suo futuro, tuttavia, agita il sonno dei tifosi interisti: il suo contratto scade il 30 giugno 2022, e tutto lascia pensare che non rinnoverà. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla questione: "Ivan Perisic, 33 anni il febbraio prossimo, con il contratto in scadenza a giugno, è uno degli artefici del rinascimento nerazzurro. [...] Contro lo Shakthar ha realizzato un gol annullato, ha servito Lautaro per la seconda rete vanificata del match, ha innescato l'azione che ha propiziato la prima rete di Dzeko, ha telecomandato per il bosniaco l'assist al bacio per il raddoppio. Ora, dopo aver offerto un contributo decisivo a tutta fascia anche nei big match del campionato, vien da chiedersi: Perisic può restare all'Inter?".