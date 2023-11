Il Psg perde col Milan, Riolo (RMC) critico: “Skriniar era capitano dell’Inter, non deve…”

Nonostante il vantaggio iniziale, il Psg è uscito da San Siro con una sconfitta contro il Milan. Il giorno dopo la gara, Daniel Riolo , giornalista di RMC, ha criticato duramente alcuni giocatori della squadra francese: "Marquinhos pensavo che sarebbe migliorato ma no. Voglio vederlo urlare. E Skriniar ? Era capitano dell'Inter. Sul gol di Giroud non deve farsi 'mangiare' in questo modo, cazzo".

"Ma non ce l'ho solo con Marquinhos e Skriniar. Dobbiamo parlare di Mbappé. Come col Newcastle, non mi è piaciuto affatto. Ha due grandi occasioni, ne realizzi una e torni da Milano con un pareggio. Mbappé, parliamo di classe internazionale oppure no? Nelle due occasioni, ne deve capitalizzare almeno una".