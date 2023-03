Inter, oggi la ripresa alla Pinetina. Dimarco e Skriniar al lavoro per recuperare

L'Inter riprenderà oggi gli allenamenti alla Pinetina senza i nazionali. Ci saranno anche gli infortunati Dimarco e Skriniar

Andrea Della Sala

L'Inter riprenderà oggi gli allenamenti alla Pinetina senza i nazionali. Ci saranno anche gli infortunati Dimarco e Skriniar che hanno risposto alla convocazione di Italia e Slovacchia, ma sono rientrati in Italia per via dei loro problemi fisici che li hanno tenuti fuori dalle ultime gare dei nerazzurri.

"Con le ossa ancora un po’ ammaccate dal derby di Italia perso tra le polemiche, l’Inter torna ad allenarsi ad Appiano nel pomeriggio. O meglio, la parte non coinvolta nel giro delle nazionali (Calhanoglu, Dumfries, Lautaro, Carboni, Asllani, Brozo, Dzeko e gli italiani). Oltre a una serie nutrita di giovani dalla Primavera, tra i componenti della prima squadra saranno al loro posto Gagliardini, Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, De Vrij, Correa più due titolari di Inzaghi: Mkhitaryan e Onana. In più, dopo che Federico Dimarco ha abbandonato il ritiro azzurro, ieri è toccato a Milan Skriniar lasciare quello slovacco: da fine febbraio in poi ha giocato solo una manciata di minuti a Oporto per una lomboglutalgia acuta che continuerà a curare anche lui ad Appiano, a partire da oggi", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Già ieri, invece, si sono naturalmente allenati in solitaria Robin Gosens e Alessandro Bastoni, reduci il primo da un risentimento al gemello mediale della gamba sinistra e il secondo da una distrazione ai flessori della coscia sinistra: per entrambi ci sono sensazioni positive sulla possibilità di rientro dopo la sosta, nella sfida contro la Fiorentina del primo aprile. Per Inzaghi si tratta di una doppia notizia positiva in vista di un aprile fittissimo, con nove impegni ufficiali", aggiunge il quotidiano.