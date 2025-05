Lo Special One non perde l'ironia nelle risposte

Il Fenerbahce prova, con la vittoria per 4-1 con il Basaksehir, a rimanere in corsa per il titolo anche se il Galatasaray è a +5 a tre giornate dalla fine. E con una gara ancora da recuperare. Ai giornalisti non è passata inosservata la 31esima formazione diversa schierata da José Mourinho, ma a chi glielo ha fatto notare lo Special One ha riservato una risposta ironica e piccata.