Finale a dir poco infuocato nella semifinale di Coppa di Turchia tra Fenerbahce e Galatasaray. Il direttore di gara ha estratto tre cartellini rossi all'indirizzo di Yilmaz, Demirbay (Galatasaray) e Yandas (Fenerbahce) e concesso 16 minuti di recupero. A conquistare la vittoria è stato alla fine il Galatasaray. José Mourinho è stato protagonista di un brutto gesto nei confronti del tecnico Buruk. Dalle immagini sembra che lo Special One lo prenda letteralmente per il naso, causandone la caduta.

Il commento di Icardi

Mauro Icardi, che sta lavorando al suo rientro dall'infortunio, ha difeso il suo allenatore condividendo alcune immagini sul suo profilo social. E non ha esitato a rientrare in polemica con Mourinho. "Non giocano solo a pallamano, ma tirano anche di boxe", ha ironizzato l'attaccante argentino riferendosi ad una polemica relativa ai mesi scorsi.