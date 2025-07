Tra tre settimane circa, i cancelli della Pinetina torneranno ad aprirsi e l’Inter darà ufficialmente il via alla stagione 2025-26. Il ritiro estivo non ha ancora una data precisa, ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport , le valutazioni dello staff tecnico verranno fatte in Italia.

"I motori si accenderanno intorno al 20 luglio. Ma con due blocchi ben definiti, prima inizieranno i nuovi e la parte del gruppo che si è staccata prima per il ritiro mondiale in America per tornare in patria, in un secondo tempo arriveranno i giocatori che si sono giocati questi ottavi agonizzanti contro il Fluminense".