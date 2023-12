Rivista Undici: “Thuram sta cambiando l’Inter proprio dove un giocatore ha fallito miseramente”

Marcus Thuram si è preso l' Inter con una velocità incredibile. Il giocatore sta collezionando prestazioni e numeri importanti. È l'unico giocatore della Serie A ad aver fatto 5 gol e 5 assist, totalizzando almeno un 5+5 in entrambi i campi considerando i maggiori campionati europei. Questi numeri raccontano che il Tikus ha avuto un impatto devastante sulla serie A. "Marcus Thuram, insieme a Lautaro, ha dimostrato di formare una delle coppie più letali e imprendibile di tutta Europa", scrive Rivista Undici.

"Due anni fa, Simone Inzaghi aveva indicato in Correa l'uomo perfetto per sfruttare le ripartenze veloci che già alla Lazio erano state il suo marchio di fabbrica. Thuram sta cambiando l'Inter proprio dove l'argentino ha fallito clamorosamente: la sua capacità di muoversi in ampie porzioni di campo, e su tutto il fronte d'attacco, si sta dimostrando decisiva", ha concluso Rivista Undici a proposito del nuovo numero 9 dell'Inter.