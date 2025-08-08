"Vanno dimenticate sia le liti che i rimpianti, perché c’è un’Inter tutta nuova da prendersi, dentro a uno scenario ormai cambiato. L’occasione per iniziare da capo è la prima vera partita di questa stagione 2025-26: sarà pure amichevole stasera, ma Monaco è abituata a respirare nobiltà pure in Champions".

"Ad Appiano, contro la nascente Under 23, Calha ha giocato solo il secondo tempo, quando la presenza di Zalewski in posizione più avanzata faceva intuire il cambio di modulo che potrebbe stabilizzarsi man mano che la stagione entrerà nel vivo. Calha potrebbe presto abituarsi a giocare in una cerniera a due. Poi, alla bisogna, Hakan potrebbe pure avanzare all’altezza dei trequartisti, perché proprio lì, nello spazio affollato e fluido alle spalle di Lautaro, si gioca la rivoluzione di Chivu".

"Le tensioni con il Lautaro furioso di Charlotte (e con la società che aveva fatto il suo nome) sono state risolte con buon senso, sottile diplomazia e voglia di rivincere assieme al capitano argentino, mentre i corteggiamenti dalla Madre Patria, alla prova dei fatti, si sono rivelati un po’ fumosi. Hakan forse ci andrà tra un anno appena ma, già dal momento in cui ha rimesso piede a Milano, si è risintonizzato solo sul nerazzurro. È bastata una foto sorridente con Lautaro da dare in pasto ai social, seguita da chiacchierata franca con i dirigenti e, soprattutto, da faccia a faccia con Chivu. Il turco dovrà guardarsi dal rampante Sucic che chiede minuti. Anche contro il Monaco Calhanoglu è destinato a faticare un tempo o poco più, ma quel nerazzurro di nuovo addosso assume tutt’altro significato".