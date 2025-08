"Noi siamo aperti al dialogo, ma non agli attacchi. Se dovessimo assistere a episodi aggressivi, saremo pronti a prendere anche molti provvedimenti disciplinari, soprattutto a inizio stagione, per dare un segnale forte": così Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, al termine del raduno di Cascia.

"Abbiamo recuperato un'ottima cooperazione con i capitani - ha sottolineato - e ci aspettiamo collaborazione anche da club e calciatori. Il confronto va bene, ma deve essere rispettoso. Nelle scorse stagioni alcuni messaggi non sono stati recepiti fino in fondo. Per questo, stavolta, saremo anche più severi", ha detto Rocchi.