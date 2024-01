Libero – Triplete al contrario per Pioli: fuori da tutto a gennaio. C’è l’ombra di Conte

Libero sottolinea ciò che non funziona al Milan e poi aggiunge come Conte resti un'ombra sempre più gigante

"Girano immagini del Milan spaccato in due, cinque dietro e cinque davanti. Certo, una fotografia non può essere sufficiente per analizzare una squadra ma è un indizio a conferma della tesi per cui il Milan è spesso spaccato in due. La sfida all'Atalanta è un manifesto del caos", si legge.