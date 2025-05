L'unico problema è che a volte ci serviva del tempo anche per confrontarmi con organismi internazionali, non siamo la Bibbia noi. Cerchiamo di uniformare le decisioni a Uefa e Fifa, per cui in alcune circostanze ho preferito prendermi del tempo per poi dare la lettura. Tra l'altro, che per noi quello era rigore l'abbiamo fatto sapere subito a tutti. Ma visto che abbiamo la possibilità, preferisco farlo ascoltare per evitare speculazioni"