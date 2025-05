La frase di Barella a Chiffi? Pensare che noi siamo in campo non conoscendo quello che si stanno giocando le squadre sarebbe offensivo per noi e per loro: la risposta di Chiffi è corretta. E nonostante sia una protesta forte, è educata: le proteste non devono essere per forza da chierichetto, ma un conto è farla che sia civile anche nei modi. In questo modo l'arbitro risponde in maniera corretta come dev'essere. Credo Chiffi abbia fatto una buona gara in un contesto molto complesso: la partita è stata difficile ma ha sempre scelto la strada giusta e corretta. E' una prestazione sicuramente positiva in un contesto molto difficile.