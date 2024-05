«I numeri sono statistiche ma contano i risultati. Stasera abbiamo avuto la chiusura del cerchio e chi ha ottenuto ha ottenuto quello che ha meritato di avere. Noi dobbiamo garantire il risultato più giusto possibile e siamo moderatamente soddisfatti. Con Open Var, lavorare per fare ascoltare gli audio, è stato un grosso lavoro. Ma ci sono arrivati grossi stimoli e abbiamo ottenuto buoni risultati. Il nostro obiettivo era far capire come lavoriamo e far sapere che dietro una decisione sbagliata c'è un errore e non chissà cosa e al tempo stesso fare cultura. Chiaro che più cose comunichi e più la gente si aspetta. Abbiamo ridotto gli errori dai 150 del passato ai 15 di una stagione», ha aggiunto il responsabile degli arbitri. «Anche nella prossima stagione vogliamo arbitri di personalità, ribadisco di voler arbitri che decidono e non devono aspettare la chiamata esterna. Chi non ha questa attitudine non può far parte di questo gruppo, i nuovi che emergono sono decisionisti. Dobbiamo migliorare il VAR, una follia volerlo togliere ma i campionati ora sono più corretti, ma il VAR nasce a supporto dell'arbitro e non dobbiamo abusarne», ha concluso sul futuro della classe arbitrale.