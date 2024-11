Una fiducia che appare sempre a tempo perché la proprietà non è ovviamente soddisfatta dei risultati, per questo si aspetta un deciso cambio di tendenza già nelle prossime due partite contro Union Saint Gilloise e Bologna. I Friedkin sono in contatto costante con il club a Trigoria e continueranno a monitorare nei prossimi giorni. Intanto Juric ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Domani la rifinitura prima della sfida in Europa League.