In vista di Inter-Roma, in programma domenica alle ore 15 a San Siro, i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per continuare la preparazione alla sfida, come comunica in una nota il sito ufficiale del club giallorosso. Questa mattina, come riportato da Skysport, una delegazione della società è stata a San Pietro per unirsi agli altri fedeli per un ultimo saluto a Papa Francesco.