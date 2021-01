Roma, Fonseca: “Dzeko non sta bene e non giocherà. La squadra è ancora dalla mia parte”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conerenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia: “Ho sempre sentito l’appoggio del presidente, anche oggi abbiamo parlato e come sempre ho sentito il suo appoggio. Il mio futuro? Non è in questione. Dzeko? Abbiamo qualche problema di infortunati: Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio. Dzeko ha una contusione, ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto per la partita: non potrà giocare, devo focalizzarmi sui giocatori a disposizione. Sento che la squadra è ancora dalla mia parte. Dimissioni? Questo è un progetto nuovo, che ha un presidente nuovo. Con il tempo arrivano problemi e difficoltà, ma io non sono il tipo di persona che si arrende“.