Al termine dell'amichevole vinta contro l'Everton grazie a un gol di Soulé, Gian Piero Gasperini ha parlato del mercato e di cosa si aspetta dai Friedkin. "In attacco mi aspetto ancora qualcosa dal mercato. Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà che era qui e sono stati molto positivi. È chiaro ci sono poche settimane prima del Bologna ma sono le tre importanti. Sicuramente loro hanno detto delle cose importanti che spero vengano realizzate anche sul mercato perché Massara si sta impegnando per realizzare ciò che vuole la società, in accordo con l'allenatore e con Ranieri".