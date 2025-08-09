Al termine dell'amichevole vinta contro l'Everton grazie a un gol di Soulé, Gian Piero Gasperini ha parlato del mercato e di cosa si aspetta dai Friedkin. "In attacco mi aspetto ancora qualcosa dal mercato. Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà che era qui e sono stati molto positivi. È chiaro ci sono poche settimane prima del Bologna ma sono le tre importanti. Sicuramente loro hanno detto delle cose importanti che spero vengano realizzate anche sul mercato perché Massara si sta impegnando per realizzare ciò che vuole la società, in accordo con l'allenatore e con Ranieri".
"Dovbyk? Le pagelline le fate voi poi io faccio le mie e le mie sono tutte positive. Lui è stato fermo parecchio, sotto il piano atletico è in crescita e si sta impegnando molto. Ogni tanto leggo che non mi piace, ma non scrivete queste cose perché io non le dico. A me piacciono tutti i giocatori della Roma finché sono alla Roma".
