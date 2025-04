Ma è increscioso averlo vissuto in questo modo, non può essere paragonato a nient'altro e soprattutto non credo che possa essere sostituito da qualcosa di successivo. E questo è bello e un po' spaventoso allo stesso tempo, perché ovviamente è una sensazione che mi mancherà, ma averla provata nella mia carriera significa tutto per me. E i tifosi sono ciò che rende tutto questo proficuo, sarebbe divertente solo a metà, probabilmente nemmeno la metà, se non ci fossero i tifosi allo stadio. Quando lo stadio trema dopo un gol, o ti spinge in avanti perché la tua squadra ne ha bisogno. Quelli sono i momenti più belli di tutti, quando si crea quel legame di forza e di amicizia. Quelli sono i momenti più belli, quando quel legame si crea e si rafforza ancora di più di quanto non fosse già. Ed è stato meraviglioso poter giocare davanti a tifosi come quelli che ho avuto. E mi mancherà, mi mancherà terribilmente".