Roma-Inter, Sommer o Martinez tra i pali? Questa la sensazione. Cds: “Attenzione perché…”
Una delle novità introdotte da Cristian Chivu, è l'alternanza tra Yann Sommer e Josep Martinez. In otto gare, lo spagnolo è sceso in campo due volte, una nette inversione di tendenza rispetto alla passata stagione. "A questo punto, non resta che capire quanto toccherà nuovamente a Martinez. Sia quest’ultimo sia Sommer trascorreranno la pausa per le nazionali alla Pinetina. Poi, alla ripresa, ecco la trasferta in casa della Roma".
"Sensazioni? Beh, se il numero uno resta lo svizzero, tutto lascia credere che, contro i giallorossi, tocchi ancora a lui. E, probabilmente, anche la settimana successiva in casa del Napoli. Lo spagnolo, invece, potrebbe avere qualche possibilità in Champions, contro l’Union St. Gilloise. Ma Chivu potrebbe anche attendere la sfida della Fiorentina del 29 ottobre o quella con Verona del 2 novembre. Attenzione, però, perché proprio nella prospettiva di testare al meglio Martinez, anche a lui toccherà presto o tardi un big-match, senza attendere, come accaduto lo scorso anno, che Sommer si faccia male".
(Corriere dello Sport)
