Una delle novità introdotte da Cristian Chivu, è l'alternanza tra Yann Sommer e Josep Martinez. In otto gare, lo spagnolo è sceso in campo due volte, una nette inversione di tendenza rispetto alla passata stagione. "A questo punto, non resta che capire quanto toccherà nuovamente a Martinez. Sia quest’ultimo sia Sommer trascorreranno la pausa per le nazionali alla Pinetina. Poi, alla ripresa, ecco la trasferta in casa della Roma".