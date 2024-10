Settimana di fuoco per Inzaghi perché l'Inter avrà tre partite, di cui due big-match, in sette giorni: Inzaghi è tranquillo

Saranno quindici giorni di fuoco per Simone Inzaghi e per l'Inter, visto che, al rientro dalle Nazionali, i nerazzurri affronteranno Roma, Young Boys e Juventus nel giro di una settimana.

"Il tutto, dentro una rincorsa al Napoli, con l’ex Antonio Conte che ha imposto a tutti un passo scudetto. Inzaghi non vuole, ma soprattutto non può frenare. Per farlo, magari si appellerà a una grande capacità mostrata già in passato, ovvero quella di essere resiliente di fronte alle critiche, alle voci, peggio ancora agli spifferi. È rimasto in piedi due stagioni fa, quando il suo addio pareva scontato, quasi inevitabile. In quella stessa primavera è poi volato fino a Istanbul, finale di Champions", ricorda La Gazzetta dello Sport.