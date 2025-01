Derby Roma-Lazio, cambia l’arbitro: Guida sarà sostituito da Pairetto

Cambia l'arbitro di Roma-Lazio, posticipo della 19/a giornata del campionato di serie A. Come comunicato dall'Aia, "l'arbitro Marco Guida designato per la gara Roma-Lazio, valida per 19/a giornata del Campionato di Serie A 2024/25, sarà sostituito dal collega Luca Pairetto".