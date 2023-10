CdS / Roma, niente alibi: il discorso di Mourinho alla squadra prima dell’Inter

“Dare tutto, non correre a vuoto, mantenere la concentrazione per tutti e novanta i minuti, non pensare all’ambiente ma focalizzarsi sul proprio lavoro. Massima attenzione sul recupero delle seconde palle, aiuto reciproco nei raddoppi di marcatura, sostegno anche in fase offensiva. Morale: giocare una partita che si avvicini alla perfezione. Giocare con grinta, a testa alta e consapevoli di poter vincere. Mourinho nel suo discorso ha spazzato via gli alibi, nonostante i cinque bambini che porterà in panchina (Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, D’Alessio che poi lunedì andranno a Monza per giocare con la Primavera). Vuole una squadra non spavalda, ma sicura dei propri mezzi”.