La Roma guarda con interesse al modello delle seconde squadre già adottato con successo da club come la Juventus e, più recentemente, l'Inter. L’idea sarebbe quella di creare una formazione Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C, dando così continuità al percorso di crescita dei giovani del vivaio giallorosso. Un progetto ambizioso, ma destinato – almeno per ora – a rimanere nel cassetto.

Il motivo? Lo spiega l'Ansa: "Il progetto per ora rimarrà irrealizzabile perché nella Capitale, e nella sua provincia, non c'è un solo impianto omologato per la Lega Pro, come sa bene il Trastevere che anche per questo problema ha dovuto rinunciare al sogno del salto di categoria".