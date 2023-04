Serie A, la Roma sempre più terza, Mou a +5 sull’Inter: 3-0 rifilato all’Udinese

Perché la formazione giallorossa ha vinto anche questa sera contro l'Udinese, per tre a zero. Al 36esimo del primo tempo, la squadra di Mou ha ottenuto un calcio di rigore (il nono in questa stagione come nessuno in Serie A) che Cristante ha battuto centrando in pieno il palo. Ma Bove è stato il più lesto di tutti e ha ribadito la palla in rete per il gol dell'uno a zero. Nel secondo tempo il raddoppio firmato da Pellegrini che ha raccolto un passaggio di Belotti. La formazione friulana poteva accorciare le distanze: al 67 un rigore anche per gli ospiti parato a Pereyra da Rui Patricio. Prima del fischio finale c'è stato anche il tempo per il terzo gol giallorosso: lo firma Abraham su cross dalla sinistra di Spinazzola.