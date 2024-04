La lotta per il quarto posto è ancora aperta: la vittoria dei giallorossi contro la Lazio in prima pagina e oggi gioca la Juve contro la Fiorentina

In basso anche le parole di Allegri sul distacco dall'Inter: "La Juve è da meno venti". E poi i tifosi del Napoli che, nel settore ospiti a Monza, non inciteranno la squadra: "Muti per amore". Con "Calzona in cerca di riscatto".