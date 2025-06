"L'Al-Hilal ha aspettato Inzaghi, vi garantisco, lavorando sul mercato da tempo, che gli arabi difficilmente aspettano qualcuno che non sia la prima, seconda e terza scelta, cambiano rapidamente idea e con Inzaghi non l'hanno fatto. Da aprile, col blitz del presidente dell'Al Hilal in Italia, ci sono stati contatti con Inzaghi che ha voluto aspettare la fine della stagione, adesso era tutto pronto nelle ultime 48 ore, i segnali erano chiari"

"Confermato al 100% che Inzaghi prenderà 26 mln di euro netti per due anni, almeno iniziali, con possibilità di prolungare il rapporto. Sarà un accordo da 52 mln di euro, durerà 2 anni, si sta definendo tutto lo staff. Il presidente dell'Al Hilal è a Parigi e aspettava il via libera di Inzaghi, per questo c'era ottimismo da parte del club arabo da giorni. Inzaghi venerdì sarà negli USA per iniziare la programmazione con l'Al Hilal, ha avuto segnali importanti sul mercato. Ha un accordo col Milan per Theo, da vedere se Theo accetterà. Stamattina ha rifiutato Bruno Fernandes ma Ederson è un obiettivo, è un giocatore che fa impazzire Inzaghi e l'Atalanta si aspetta un'offerta da 60 mln e Osimhen è l'obiettivo numero 1 in attacco"