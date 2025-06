Parole quasi confortanti da Marotta dopo la partita, però a quanto ci risulta le possibilità di separarsi tra Inzaghi e l'Inter restano assolutamente concrete. L'Al Hilal aspetta una risposta, l'ifferta è sul tavolo: da domani Inzaghi potrà parlarci e si può entrare nel vivo. Le possibilità di separarsi dopo un 5-0 diventano più concrete: questo scenario va assolutamente preso in considerazione. Per il sostituto chiariremo la situazione nei prossimi giorni per chi dovesse essere nel caso in cui l'Inter decidesse di esonerare Inzaghi o se Inzaghi decidesse di cambiare strada.

Possiamo però confermare che uno dei più apprezzati dall'Inter è Fabregas: è apprezzatissimo dai dirigenti da tempo e da parte sua il feeling è lo stesso, lo ha detto più volte. E' sempre stato un estimatore dell'Inter e di quanto sta facendo: per liberarlo però si parla di discorsi tutt'altro che semplici. Il Como ha sempre fatto muro: per l'Inter non sarà semplice, in quel caso dovrebbe essere lo stesso Fabregas a spingere per poter andare a Milano, ma non è semplice. Anche perché il Como gli ha già offerto un rinnovo di contratto: il Como vuole una risposta il prima possibile. Per l'Inter la priorità è la chiarezza del futuro di Inzaghi, poi riuscire a capire cosa accadrà per i prossimi step.