Non solo Lang, per il fanta quest'anno faccio anche il nome di Baturina. Per me è fuori categoria, è già un giocatore di un altro livello oggi. A me fa impazzire anche Koné del Sassuolo, di un altro livello proprio. Al Watford mi faceva impazzire, si è un po’ perso al Marsiglia, ma è da Europa League come giocatore lui”.