Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Manchester City ha contattato il PSG per chiedere informazioni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Il PSG ha deciso di accelerare la cessione di Gianluigi Donnarumma. Le trattative per il rinnovo con il portiere italiano per il rinnovo sono in stallo e una sua partenza in questa sessione è sempre più probabile.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Manchester City ha contattato il PSG per chiedere informazioni sulle condizioni di trasferimento di Donnarumma. La richiesta attuale del club francese è di circa 50 milioni di euro, considerata troppo alta, inoltre l'affare sarebbe possibile solo se Éderson dovesse partire. L'altra squadra che sembrava interessata, il Chelsea, non è in corsa.

