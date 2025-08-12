"Sceglierei Lang per la mia squadra al fanta. Mi fa impazzire, io sono innamorato, l'ho visto più volte dal vivo, ha quel briciolo di follia che al fanta dà qualcosa in più.

Non solo Lang, per il fanta quest'anno faccio anche il nome di Baturina. Per me è fuori categoria, è già un giocatore di un altro livello oggi. A me fa impazzire anche Koné del Sassuolo, di un altro livello proprio. Al Watford mi faceva impazzire, si è un po’ perso al Marsiglia, ma è da Europa League come giocatore lui”.