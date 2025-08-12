Fabrizio Romano, recentemente ospite all'evento di lancio di Leghe Fantacalcio di presentazione del listone del fanta, ha fatto tre nomi su cui punterebbe all'asta:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Romano si sbilancia: “Faccio 3 nomi per l’asta al fantacalcio, mi fanno impazzire!”
ultimora
Romano si sbilancia: “Faccio 3 nomi per l’asta al fantacalcio, mi fanno impazzire!”
L'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha recentemente fatto tre nomi su cui punterebbe all'asta del fantacalcio
"Sceglierei Lang per la mia squadra al fanta. Mi fa impazzire, io sono innamorato, l'ho visto più volte dal vivo, ha quel briciolo di follia che al fanta dà qualcosa in più.
Non solo Lang, per il fanta quest'anno faccio anche il nome di Baturina. Per me è fuori categoria, è già un giocatore di un altro livello oggi. A me fa impazzire anche Koné del Sassuolo, di un altro livello proprio. Al Watford mi faceva impazzire, si è un po’ perso al Marsiglia, ma è da Europa League come giocatore lui”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA