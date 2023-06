Guerreiro, Romano: “Sarà a Monaco per l’accordo col Bayern. Firma fino al 2026”

La stampa tedesca aveva associato il giocatore in scadenza con il Borussia Dortmund anche all'Inter pur dando in vantaggio il Bayern nella corsa al giocatore

Arrivano conferme sull'approdo di Raphael Guerreiro al Bayern Monaco. Fabrizio Romano, su Twitter, ha parlato del giocatore classe 1993 che non ha rinnovato col Borussia Dortmund e si appresta a trasferirsi al club tedesco vincitore dell'ultimo campionato. In queste ore del calciatore aveva parlato anche la stampa tedesca parlando di un presunto interesse dell'Inter per lui, ma - aveva sottolineato la versione tedesca di Skysport - il Bayern è in vantaggio nella corsa al calciatore.