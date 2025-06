Attraverso un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano , esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro della panchina dell'Inter e di Simone Inzaghi : "La giornata di martedì sarà molto importante: volevo raccontarvi che in queste ore l'Al Hilal continua ad aspettare una risposta ma la tentazione araba per Inzaghi si sta facendo sempre più forte.

L'Al Hilal mantiene il suo ottimismo da settimane e insiste per averlo: come retroscena sono stati proposti tanti allenatori agli arabi ma la scelta è stata sempre quella di aspettare Inzaghi. E lì sono convinti di poter chiudere in questi giorni per lui: l'ottimismo resta intatto, c'è la sensazione che dividersi con l'Inter sia uno scenario assolutamente concreto".