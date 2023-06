Repubblica – Koulibaly, Inter superata dal blitz dell’Al-Hilal: pronti 30 mln a stagione

L' offerta è un triennale da 30 milioni di euro netti a stagione per il difensore, chiamato a dare una risposta nelle prossime ore, ma da parte dell’Al-Hilal filtra ottimismo. Al Chelsea andrebbero 25 milioni di euro più bonus. Il club londinese, a differenza del calciatore, ha accettato subito l’offerta. Koulibaly, che compirà 32 anni martedì, vorrebbe tornare in Italia, ma l’Inter, unica squadra che si è mossa concretamente per il senegalese, non ha trovato l’accordo economico con il Chelsea, che ha detto no alla proposta di prestito con diritto di riscatto.