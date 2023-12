Romano: “Taremi piace tanto all’Inter. Ma col Porto c’è questo problema”

"Taremi resta il giocatore perfetto che all'Inter piace tanto: ma il Porto non vuol fare regali, in Champions vogliono giocarsi le loro carte e anche in campionato". Così Fabrizio Romano, esperto di mercato, sul futuro di Mehdi Taremi, obiettivo di mercato dell'Inter. Le sue parole sul canale Twitch di SOS Fanta: "Lo perderanno a zero, non credo vogliano regalarlo a gennaio: e questo è il problema, l'Inter non vuole fare un altro investimento consistente a gennaio su un altro over 30 dopo Arnautovic quando può prenderlo a zero in estate. Resta un obiettivo a livello di gradimento, ma non alle condizioni del Porto: l'Inter non butterà soldi. Il prezzo non è ancora chiaro perché il Porto vuole giocare sul fatto di tenerlo e non prendere 3-4 milioni: è un'operazione ancora complessa. Ma il gradimento resiste e quando c'è il gradimento può succedere come con Eriksen".