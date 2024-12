Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Fabrizio Romondini ha toccato diversi argomenti. Il primo è relativo al futuro di Paulo Dybala. "Non cambio idea dopo una prestazione buona contro il Parma. Era una partita da vincere, ma da chi ama il calcio ci si aspetta sempre qualcosa in più da Dybala nelle partite importanti, e in questo campionato ancora non lo abbiamo visto così incisivo come deve essere un campione, per vari motivi. Quindi non cambio idea e direi che per me il suo percorso è finito".