Ex Inter, Ronaldo battezzato a 46 anni: “Per me giorno speciale”

Ronaldo, quello vero per gli interisti, ha vissuto momenti speciali in queste ore e li ha condivisi con i suoi follower. L'ex attaccante dell'Inter è stato battezzato a 46 anni nella Chiesa di São José. L'ex calciatore, oggi proprietario di Valladolid e Cruzeiro - che non vivono un periodo facile - ha scritto un post su Instagram nel quale confessa la sua felicità per aver ricevuto il Sacramento.