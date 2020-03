GdS – Juve-Inter, Ronaldo e Lukaku antivirus per debellare la depressione. E Lautaro…

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il duello tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku: i due bomber catalizzano l’attenzione mediatica di Juve-Inter e in base al loro rendimento dipenderà in gran parte l’esito del match. “Si giocherà nel vuoto spettrale dello Stadium, scenario irreale che soltanto a immaginarlo vengono i brividi, gli urlacci di Conte e i mugugni di Sarri arriveranno fino alla zona rossa. Ma è il calcio al tempo del contagio. E questa una ripartenza, accontentiamoci, ci sono drammi peggiori. Ronaldo e Lukaku possono essere i primi antivirus per debellare almeno la depressione strisciante”, commenta la Rosea che evidenzia come Ronaldo segni il 44% dei gol in Serie A della Juve mentre Lukaku si ferma al 35% totale dell’Inter.

LAUTARO – Il rendimento di Lukaku, però, è positivo anche se si tiene conto dell’alchimia trovata sin da subito con Lautaro Martinez:

“C’è intesa: appoggi, sponde, uno viene verso la palla e l’altro parte. Un sistema a due punte mobili, di profondità, tecniche. Conte studia e sogna dall’Euro 2016, quando fuori taccuino confessava che se avesse avuto Lukaku avrebbe fatto sfracelli. Ogni tanto, però, la manovra è un po’ scollegata e l’Inter ricorre ai lancioni che aggiungono casualità. Meglio si trovano i nerazzurri quando possono compattarsi e partire sulle ali della potenza di Lukaku. Servirebbe l’Eriksen più ispirato, in regia, ma sembra chiaro che il danese non è il giocatore ideale di Conte”.