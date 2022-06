Rovella: “9 anni all’Inter, poi via per delle incomprensioni. Idolo? Uno è Sneijder”

"All'Inter stavo bene, ci sono stato nove anni, lì avevo tutti i miei amici. Poi ci sono state delle incomprensioni. I genitori dei miei amici a un certo punto decidono di trasferirli all'Alcione, che era più vicino a casa. Io da un annetto o due facevo provini in giro: Milan, Inter... Ma quelli dell'Accademia non mi lasciavano mai andare. Allora mio padre trasferisce anche me: 'Vai a giocare con i tuoi amici, divertiti, poi si vede'. Ma a gennaio, subito, mi chiama il Genoa e io non ho dubbi: vado".