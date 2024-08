Matteo Rover, attaccante classe '99 del Sudtirol e prodotto del settore giovanile dell'Inter, in un'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio ha parlato di Michele Di Gregorio, oggi portiere della Juventus, ai tempi compagno di squadra nella Primavera nerazzurra, con cui vinsero anche uno scudetto di categoria nel 2017: "La prima volta che ho incontrato Di Gregorio ho pensato: "Ma quanto è grosso? È una bestia!". Eravamo in Primavera all'Inter, eppure non giocava.