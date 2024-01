Rrahmani: “Oggi c’era tensione. Ritiro? Miei compagni non felici. Ognuno ha una famiglia”

"Oggi c'era tensione, siamo in una situazione non facile perché se prima sei campione e poi fai una stagione con questi risultati, è molto duro, ma lo sappiamo ormai che quest'anno va così. Sarà difficile sempre per noi vincere". Così Amir Rrahmani, autore del gol vittoria del Napoli sulla Salernitana, nel dopo-partita ai microfoni di Dazn.

Rrahmani ha parlato anche del ritiro di questa settimana dopo il ko a Torino: "Il ritiro - ha detto - lo giustifica il mister, ma ho anche visto i miei compagni non felici. Ognuno ha una famiglia fuori e deve avere anche una vita. Speriamo che ci sia servito questo ritiro e di non ripeterlo più, di giocare meglio e ottenere risultati. Oggi abbiamo sofferto in avvio, abbiamo subito gol e abbiamo rimontato e trovato il gol nel finale, speriamo che questa fortuna duri anche in futuro".