Il pensiero dell'ex portiere a proposito del prossimo campionato di Serie A in particolare sulle posizioni di vertice

“Mercato? Se ne tanto, ma chi ha i giocatori importanti non vuole venderli. Vedo un mercato diverso, più duro rispetto a quelli passati”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex portiere di Genoa e Juventus, Fernando Rubinho.

“Retegui va in Arabia, Osimhen in Turchia. Chi ha i grandi li vende all’estero. Il mercato italiano ha perso un po’ di fascino. Penso anche a Calafiori che era stato ceduto all’Arsenal, chissà a quante squadre avrebbe fatto comodo in Italia. Vedo un mercato fermo”.