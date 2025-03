"Ieri abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, per larghi tratti abbiamo giocato alla pari ma loro si sono dimostrati più forti". Così il difensore della Nazionale Matteo Ruggeri nella conferenza stampa dal ritiro della Nazionale ad Appiano Gentile, in vista della partita contro la Germania per i quarti di finale di Nations League.

"C'è ancora un po' di rammarico per ieri sera, ma ora sono qui e devo solo pensare a fare bene qui", ha detto Ruggeri. "Con il Bruges ci hanno stupito per l'intensità e ci hanno messo in difficoltà, in quelle due partite non eravamo al top e siamo usciti", ha detto poi tornando sul ko in Europa.