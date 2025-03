L'Inter è l'unica squadra italiana, e una delle poche in Europa, ancora in corsa su tutto. I nerazzurri vogliono provare ad arrivare in fondo

Redazione1908 10 marzo - 09:30

L'Inter è l'unica squadra italiana, e una delle poche in Europa, ancora in corsa su tutto. I nerazzurri vogliono provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni, impresa ovviamente molto complicata. Ma soprattutto l'Inter ha la rosa attrezzata per tentare l'impresa?

Secondo Sandro Sabatini, ospite a Pressing, "non bisogna buttare giù i giocatori che fanno parte della seconda squadra. Arnautovic e Taremi, Taremi soprattutto a inizio stagione, sono due attaccanti che in pochi in Europa possono permettersi come terza e quarta punta. Zielinski era il capitano del Napoli dello scudetto un anno e mezzo fa, non venti anni fa"