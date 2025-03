La vittoria dell’Inter a Bergamo, il discusso rosso di Ederson e non solo: queste le parole di Sandro Sabatini in collegamento a Pressing

La vittoria dell’Inter a Bergamo, il discusso rosso di Ederson e non solo. Queste le parole di Sandro Sabatini in collegamento a Pressing su Mediaset:

“Non so se per l’Atalanta è una questione di pressione. L’Inter così non me la aspettavo stasera, avevo visto segnali molto più modesti nelle ultime gare.